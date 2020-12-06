زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة من التشيك إلى البحر الأحمر

أكد الخبير السياحي أبوالحجاج العماري، أن زيارة سفير دولة التشيك الاتحادية لمرسي علم وتفقد المنشآت الفندقية يأتي ضمن خطة زيادة الرحلات للبحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التشيك تعتبر من أهم الدول المصدرة للسياحة لمصر.وقال العماري لـ"الدستور"، إن سفير التشيك أبدي إعجابه باتباع الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا داخل الفنادق، مؤكدًا أن إعلان زيادة الرحلات يؤكد نجاح الحكومة المصرية في مواجهة "كوفيد-19" بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية.كان السفير چان بوليك سفير دولة التشيك الاتحادية بالقاهرة، زار عددا من المنتجعات السياحية بمدينة مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لبحث زيادة الرحلات السياحة الوافدة.وأعلن سفير دولة التشيك خلال جولته بفنادق مرسي علم، زيادة عدد الرحلات الجوية لمدن البحر الأحمر بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.