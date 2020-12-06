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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط نحو 20 طنا من المواد الغذائية المغشوشة بالمنوفية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:11 م
المواد الغذائية المغشوشة
المواد الغذائية المغشوشة
عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال حملاتها الموسعة من ضبط 19،5 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق مديرية أمن المنوفية.

كما تم ضبط (31) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، و30 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الصيد، و3 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

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