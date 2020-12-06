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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 10 أطنان منتجات منسوب إنتاجها لشركات وهمية بالقليوبية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:34 م
بلاسيتك
بلاسيتك
عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال حملاتها الموسعة من ضبط 4 قضايا في مجال الصحة العامة بمضبوطات بلغت 8،5 طن مواد خام ومنتج نهائى بلاسيتك، و10000 عبوة بلاستيكية، وطن مخلفات الإستانلس، و550 قطعة لأوانى طهى مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق مديرية أمن القليوبية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

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