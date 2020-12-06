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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفاصيل وفاة طفلتين وإصابة شقيقهما ووالدتهم فى حريق بالشرقية (صور)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:44 م
حريق بالشرقية
حريق بالشرقية
سارة الوردانى
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لقيت طفلتان من مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية مصرعهما، وأصيب شقيقهما ووالدتهم، اليوم الأحد، في حريق اندلع بمسكنهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة مشتول السوق، بوفاة طفلتين وإصابة شقيقهما ووالدتهم فى حريق التهم المنزل.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وتبين أن سببه ماس كهربائي وأن الشقة مكونة من ٣ غرف بالدور الثاني بقرية نبتيت التابعة لمركز مشتول السوق، وأسفر ذلك عن وفاة الطفلة ايسل ٦ سنوات، واروي ٣ سنوات، وإصابة الطفل طه ٤ سنوات، والأم وتم نقلهما للمستشفي لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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