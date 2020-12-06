محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لشاب أُصيب في انقلاب توكتوك

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بمكتبه والد الشاب الذي أصيب في حادثة انقلاب توكتوك كان يقوده بمفرده على طريق دمو زمام قرية بهبشين، الخميس الماضي، وأسفر عن إصابته بكسر في الفخد الأيمن.واستوقف المحافظ حينها خط سيره ونزل للاطمئنان على حالته، ولم يغادر إلا بعد وصول سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى.واستفسر المحافظ عن مستجدات الحالة الصحية للمصاب مطمئنًا على وضعه الصحي الحالي بعد إجراء العملية الجراحية المطلوبة، معربًا عن تمنياته بعاجل الشفاء، وموجهًا بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشاب لمساعدتهم في ظروفهم الحالية وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرض لها الشاب وأسرته.وعبر والد الشاب الذي حضر بصحبة بعض أفراد أسرته وأقاربه، عن تقديره الكامل للمحافظ، وامتنانه للفتة الطيبة واهتمامه بالحالة الصحية لابنه، مثمنًا موقف توجيهاته لمسئولى الصحة بتوفير سبل الرعاية المطلوبة لدى استقبال الحالة بالمستشفى.