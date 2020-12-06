تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المقار الانتخابية استعدادًا لجولة إعادة «النواب» ببورسعيد

أكد المهندس أسامة رخا مستشار محافظ بورسعيد، قائد فريق التطهير والتعقيم ضد كورونا أن هناك تكثيفا لتطهير جميع المدارس والمنشآت التي يتم إجراء انتخابات الإعادة بها يومي 7 و8 ديسمبر.وقال المهندس أسامة رخا إنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم 46 مدرسة؛ للتأكد من إدلاء المواطنين بأصواتهم في أمان ومكافحة أي أسباب للعدوي.وأضاف أن فريق التطهير والتعقيم يعمل على مدار يومي الانتخابات في تطهير وتعقيم مقار الانتخابات.يذكر أن الدائرة الأولى تضم قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي ٤٦ مركزا انتخابيا يضم ٩٠ لجنة، لاستقبال ٢٤٨٣٣٧ ناخبا.