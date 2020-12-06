عكاشة: جامعة طنطا تمتلك مراكز تميز لإجراء البحوث في كل التخصصات

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، امتلاك الجامعة مراكز تميز لإجراء البحوث العلمية في كل التخصصات العملية، بما يضمن تعزيز قدرات وتنمية مهارات شباب الباحثين بجامعة طنطا.جاء ذلك، خلال الندوة التعريفية التي عقدت- اليوم- بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور أحمد عبدالعظيم السباعي القائم بأعمال عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية، والدكتور محمد الشنشوري، والدكتور محمد عطية، وعدد من شباب الباحثين بالكليات العملية بجامعة طنطا.وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، توفير خدمة الفحص وإجراء التحاليل الخاصة بمرض أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا" بجامعة طنطا، مطالبًا بضرورة إدراج تحليل الثلاسيميا للمقبلين على الزواج لتجنب إنجاب أطفال حاملين للمرض، وكذلك إيلاء الأهمية للبحوث التطبيقية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، مثل الأبحاث الخاصة بالتجارب السريرية فى علاج فيروس كورونا المستجد، وأبحاث التسلسل الجينى للفيروس بجمهورية مصر العربية، التى تسهم بشكل كبير في طرق علاج الفيروس.وأضاف الدكتور كمال عكاشة، دعم الجامعة للباحثين وتنوع الخدمات التي تؤديها المراكز البحثية المختلفة بجامعة طنطا بما فى ذلك مركز التميز لأبحاث السرطان ومركز البصمة الجينية ومركز الثلاسيميا.