رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا في السعودية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أكد مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيُعلَن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مع الحرص على التأكد من فعالية اللقاح واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.
وقال العبدالعالي في مؤتمر صحفي الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أصبحت من ضمن الدول التي تسجل تحسنًا وانخفاضًا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.

ونوه إلى تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358713 حالة، من بينها 3869 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 600 حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 348879 حالة بإضافة 317 حالة تعافٍ جديدة.

وقال العبدالعالي إن عدد الوفيات بلغ 5965 حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

كيف يغزو «الغزل والنسيج» المصري أسواق العالم؟.. علماءنا بالخارج يجيبون

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
المزيد

الثقافة

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس

«هيئة الكتاب» تنعى الشاعر رفعت سلام

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

«اسمي أزرق» معرض للفنانة هبه حلمي بجاليري موشن آرت الليلة