إعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا في السعودية

أكد مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيُعلَن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مع الحرص على التأكد من فعالية اللقاح واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.وقال العبدالعالي في مؤتمر صحفي الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أصبحت من ضمن الدول التي تسجل تحسنًا وانخفاضًا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.ونوه إلى تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358713 حالة، من بينها 3869 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 600 حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 348879 حالة بإضافة 317 حالة تعافٍ جديدة.وقال العبدالعالي إن عدد الوفيات بلغ 5965 حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة.