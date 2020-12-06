«وثقوها بالحبال».. تفاصيل مصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

يكثف رجال المباحث بالجيزة جهودهم لإجراء تحريات فى واقعة مصرع فتاة داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس.فارقت الفتاة الحياة بعد توثيق اثنين من العاملين بالمركز لها بحبل، نتيجة إصابتها بحالة هياج ورغبتها فى مغادرة المركز، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة شبرامنت بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها، مصابة بعدة كدمات، وتبين أنها تم إيداعها بالمركز للعلاج من تعاطى المواد المخدرة، إلا أنها أصيبت بحالة هياج، لرغبتها فى المغادرة، مما دفع العاملين بالمركز لتوثيقها بحبل، والاعتداء عليها فى محاولة للسيطرة عليها، إلا أنها فارقت الحياة.ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم التحفظ على مدير المركز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.