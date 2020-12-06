جامعة القاهرة: لا إصابات في حريق «أبو الريش الياباني للأطفال»

أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عدم وجود أي إصابات في الحريق المحدود الذي نشب اليوم بغرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، وتمت السيطرة عليه.من جانبها، شددت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على عدم وجود أي إصابات وعدم وجود أطفال أو أفراد في الغرفة التي نشب بها الحريق، مشيرة إلى أنه تم نقل الأطفال من الدور الذي نشب به الحريق إلى أدوار أخرى، وجار التعرف على أسباب الحريق من خلال التقرير الفني الذى تعده الأجهزة المختصة.واندلع حريق محدود في غرفة بالطابق السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بالمنيرة، تضم مستلزمات طبية محدودة (قطن وشاش).