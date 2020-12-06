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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة: لا إصابات في حريق «أبو الريش الياباني للأطفال»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:08 م
حريق أبو الريش الياباني
حريق أبو الريش الياباني للأطفال
ريم محمود _ إسراء جمال
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أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عدم وجود أي إصابات في الحريق المحدود الذي نشب اليوم بغرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، وتمت السيطرة عليه.

من جانبها، شددت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على عدم وجود أي إصابات وعدم وجود أطفال أو أفراد في الغرفة التي نشب بها الحريق، مشيرة إلى أنه تم نقل الأطفال من الدور الذي نشب به الحريق إلى أدوار أخرى، وجار التعرف على أسباب الحريق من خلال التقرير الفني الذى تعده الأجهزة المختصة.

واندلع حريق محدود في غرفة بالطابق السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بالمنيرة، تضم مستلزمات طبية محدودة (قطن وشاش).

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