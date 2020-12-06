10 وفيات و377 إصابة جديدة بكورونا في كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 377 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان وفقًا لوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) الأحد، أنها أجرت 5353 فحصًا جديدًا ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 841 ألفًا و945 فحصًا، وتوزعت الإصابات الجديدة بين 65 حالة في أربيل، و54 في السليمانية، و234 في دهوك، و4 في حلبجة و20 في كرميان.وأشارت إلى تعافي 326 مصابًا ووفاة 10 مصابين بكورونا في مدن (أربيل - السليمانية - دهوك - رابرين - كرميان)، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات في إقليم كردستان 98 ألفًا و486 حالة، تعافى منها 62 ألفًا و288 حالة وتوفي 3222 وفاة، فيما يتلقى 32976 مصابًا العلاج في المستشفيات.