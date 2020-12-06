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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: زيارة السيسي لفرنسا تأتي في توقيت بالغ الأهمية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:42 م
السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
محمد الشريف
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قال محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، تعتبر واحدة من أهم الزيارات الخارجية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه الفترة فمن المعروف للجميع مدى العلاقة التي تربط مصر بفرنسا على مدار عقود طويلة خاصة، وأن التعاون بين البلدين يساعد في حل كثير من الملفات العالقة إقليميا ودوليا.

وأشار عبدالحميد إلى أن هناك عددا من الملفات التي ستأتي في مقدمة أولويات لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفرنسي لعل أبرزها ملف الإرهاب حيث تواجه فرنسا نفس الخطر الذي كانت تواجهه مصر وتعرضها لعمليات من عناصر متطرفة لذا فإن التعاون في هذا المجال سيكون له أثر بالغ في القضاء على الإرهاب ودحره في العالم كله، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى متمكن فى إدارة هذا الملف.

وأوضح أن فرنسا تعطي أهمية خاصة لدول القارة السمراء خاصة مصر، ولذلك لديهم رؤية مشتركة مع الرئيس السيسي لمناقشة كثير من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادى والملفات في المنطقة.

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