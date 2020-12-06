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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تنتزع 1385 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:03 م
لغم
لغم
وكالات
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام) خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020م من انتزاع 1385 لغمًا.

ونقل القسم الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة عن المركز في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الأحد، أن من بين هذا العدد 49 لغمًا مضادًا للأفراد، و115 لغمًا مضاد للدبابات، و1218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 201385 لغمًا "زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء"، بحسب ما ورد في البيان.
يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين لاستعادة المناطق التي يسيطرون عليها منذ أواخر عام 2014.

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