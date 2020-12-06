استئصال ورم يزن 4 كجم من رحم سيدة فى بنى سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة يزن 4 كجم، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها، وتم وضعها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى وحالتها مستقرة.وأجرى الجراحة فريق طبي مكون من: الدكتور حسن عبدالمنعم، والدكتور محمود قرنى أخصائى النساء والتوليد والنواب: الدكتور أحمد بدوى والدكتور محمد قرنى، وبمشاركة الدكتورة نيفين عاشور أخصائى التخدير والدكتورة سناء عبدالرحيم، مدير قسم العمليات، بالإضافة لطاقم التمريض: هبة خلف وأسماء عبدالحي ومشرفة عمليات النساء والتوليد ميرفت صابر.وأضاف الدكتور حسن محمود سليمان مدير فرع الهيئة أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات التي تحتاج إلى فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين، ويأتي استكمالًا لسلسلة العمليات الجراحية الدقيقة التى يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، وبدعم من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتحت قيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.وأوضح الدكتور محمد يحيى مدير المستشفى، أنه تم استقبال المريضة البالغة من العمر 40 سنة، وكانت تعاني من نزيف متكرر تسبب في الأنيميا حيث وصلت نسبة الهيموجلوبين إلى 4، وكان لا بد من نقل دم متكرر لتحضير الحالة لعملية استئصال رحم.وتمكن أطباء التأمين من استخراج الورم فقط الذي يزن 4 كجم مع مراعاة الحفاظ على الرحم بربط الشرايين المغذية للرحم والمبيض من الناحيتين للتحكم بالنزيف وقت الجراحة واستئصال الورم فقط وتفادي استئصال الرحم لتتمكن المريضة من الإنجاب خاصة مع صغر سنها.