رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبوكريشة: الأولوية لشهداء الجيش والشرطة في الحصول على أراضى المدافن

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:03 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح
المنيا ـ على حسين
طباعة
أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الأولوية في تخصيص قطع أراضٍ لعمل مدافن بها في المساحة، التي تم تخصيصها من المحافظة بقرية صفط الغربية التابعة للوحدة المحلية لطوخ الخيل، ستكون لأسر شهداء الواجب الوطني من قوات الشرطة والجيش.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه سيتم عرض الأمر على المجلس التنفيذي للمحافظة لوضع أسس وضوابط اختيار المتقدمين لتخصيص قطعة أرض لعمل مدفن، وفق القوانين المنظمة مع وضع أولويات الاختيار التي تتمثل في اختيار أسر شهداء الواجب الوطني من قوات الشرطة والجيش ومحل إقامة ثابت وتخصيص قطعة واحدة للأسرة، بالإضافة لعدد من الضوابط الأخرى لتأكيد الشفافية ولضمان اختيار المستحقين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المساحة المخصصة لإقامة المدافن عليها، بلغت 29 فدانًا وتقدم للحصول على التخصيص عدد 3400 مواطن، علمًا بأن المساحة المخصصة للأسرة الواحدة 50 مترًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

خطوات استخراج كود الطالب بالرقم القومي للصف الأول الثانوي

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
المزيد

الثقافة

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس

«هيئة الكتاب» تنعى الشاعر رفعت سلام

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

«اسمي أزرق» معرض للفنانة هبه حلمي بجاليري موشن آرت الليلة