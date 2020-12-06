أبوكريشة: الأولوية لشهداء الجيش والشرطة في الحصول على أراضى المدافن

أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الأولوية في تخصيص قطع أراضٍ لعمل مدافن بها في المساحة، التي تم تخصيصها من المحافظة بقرية صفط الغربية التابعة للوحدة المحلية لطوخ الخيل، ستكون لأسر شهداء الواجب الوطني من قوات الشرطة والجيش.وأشار رئيس المدينة، إلى أنه سيتم عرض الأمر على المجلس التنفيذي للمحافظة لوضع أسس وضوابط اختيار المتقدمين لتخصيص قطعة أرض لعمل مدفن، وفق القوانين المنظمة مع وضع أولويات الاختيار التي تتمثل في اختيار أسر شهداء الواجب الوطني من قوات الشرطة والجيش ومحل إقامة ثابت وتخصيص قطعة واحدة للأسرة، بالإضافة لعدد من الضوابط الأخرى لتأكيد الشفافية ولضمان اختيار المستحقين.وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المساحة المخصصة لإقامة المدافن عليها، بلغت 29 فدانًا وتقدم للحصول على التخصيص عدد 3400 مواطن، علمًا بأن المساحة المخصصة للأسرة الواحدة 50 مترًا.