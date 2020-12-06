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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للانتخابات تسلم القضاة المشرفين على «إعادة النواب» بطاقات التصويت

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:07 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
أشرف لاشين - حسام محفوظ
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سلمت- أمس- الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القضاة المشرفين على جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 12 ألف قاضٍ "أساسي واحتياطي"، حقيبة الأوراق الانتخابية من بطاقات إبداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف بأسماء الناخبين ومحضر الحصر العددي ومحضر الحفظ، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم مبكرًا في مواعيد إجراء الانتخابات في الداخل وفتح باب التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء خلال يومي 7 و8 ديسمبر غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

كما قامت الوطنية للانتخابات بتسليم القضاة حقائب الوقاية من انتشار فيروس كورونا، التي تحتوى على كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء".


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