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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أزهر أسوان» يكرم أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي (صور)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:13 م
أزهر أسوان
أزهر أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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كرم فضيلة أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم، بقاعة الإمام متولي الشعراوي، معلمة التربية الرياضية بمعهد فتيات النزل الإعدادي الثانوي، ياسمين هاشم، الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي، ممثلة عن الأزهر الشريف في النسخة الثانية من مؤتمر رياضة المرأة العربية، التي سجلت فيها أكثر من 2000 معلمة للتربية البدنية من 11 دولة عربية.

وأكد الشيخ أحمد عبدالحميد، أن المنطقة حرصت على هذا التكريم لحث وتحفيز المتميزين والموهوبين من المعلمين والطلاب على التفوق والتميز والإبداع، انطلاقًا من رعاية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للمبدعين والمتميزين بكل المجالات، مقدما الشكر والتقدير لأسرة رعاية الطلاب بالمنطقة لدعمهم واهتمامهم بالمتميزين من المعلمين والطلاب.

قدم "عبدالحميد" مصحف الأزهر الشريف وشهادة تقدير ودرع رعاية الطلاب تكريمًا لأفضل معلمة تربية رياضية.

بينما أهدى لها محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب، درع تكريم، وماهر عرابي، الموجه الأول للتربية الرياضية، درع تكريم وشهادة تقدير، كما قدم قسم التربية الرياضية بالمنطقة درع تكريم، وشهادة تقدير، تتويجًا لفوزها فى المسابقة.

حضر التكريم فضيلة الشيخ حمدي محمد، مدير التعليم الثانوي، والشيخ ربيع، شيخ معهد فتيات النزل الإعدادي الثانوي، بجانب مدير إدارة أسوان التعليمية، وعدد من شيوخ المعاهد والمعلمين والطلاب.


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