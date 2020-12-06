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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: 22% من إصابات كورونا بسبب السفر إلى تركيا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:06 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
سارة الشلقاني
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يجتمع «كابينت كورونا» المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي لمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مساء الأحد، لبحث فرض إجراءات جديدة في ظل عودة ارتفاع عدد حالات الإصابة يوميًا.
وأوضحت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي أن 22% من حالات الإصابة بكورونا في المجتمع العربي كان بسبب انتقال العدوى لهم عند وجودهم في تركيا، أو من العائدين منها، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
ويدرس كابينت كورونا إلزام الإسرائيليين العائدين من تركيا وصربيا، وعدة دول أخرى، دخول حجر صحي في الفنادق، بعد ثبوت أن الكثير من المسافرين الإسرائيليين عند عودتهم لا يلتزمون بفترة الحجرالمنزلي.
وأضاف أنه يتم اقتراح إلزام جميع العائدين من تركيا وصربيا بالذهاب إلى الحجر في فندق لمدة أسبوع ثم الخروج إلى العزل المنزلي لمدة 12 يومًا، على أن يتخللها إجراء فحصين لكورونا يتم التقرير على أساسه السماح إليهم بالحجر المنزلي أم الاستمرار داخل الفنادق أو الذهاب إلى المستشفى.

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