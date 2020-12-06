محافظة أسوان تنفي غرق محطة بركة الدماس لرفع الصرف الصحي

نفت محافظة أسوان، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تردد عن غرق محطة بركة الدماس لرفع الصرف الصحي بوسط مدينة أسوان.ونشرت الصفحة تحت عنوان "متابعات" على لسان مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه لا صحة لما أوضحت المحافظة أن المحطة تعمل حاليا بكفاءة، خاصة أنه تم خلال الفترة الماضية تأمينها ميكانيكيا وكهربائيا من خلال تغيير الطلمبات القديمة بأخرى حديثة، بجانب تزويدها بمولد احتياطي، بالإضافة إلى المولد الاحتياطي القديم لاستخدامه في حالة الطوارئ القصوى.وطالب المصدر المواطنين بعدم الانجراف وراء ترويج الإشاعات وترديد الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.