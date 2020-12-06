«مناهضة العنف ضد المرأة».. ندوة للمجلس القومي للمرأة بالغربية

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة طنطا، ندوة توعوية، اليوم، بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، ولفيف من عضوات فرع المجلس وأعضاء هيئة تدريس وطلاب الكلية.وتناولت الدكتورة صفاء مرعي مقرر الفرع في كلمتها، تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة 16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة، وأن حملة الـ16 يوما كل عام في 25 نوفمبر وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، لافتة إلى تأثير جائحة كورونا غير المسبوق في ارتفاع معدلات العنف وخاصة المنزلي.وتحدثت الدكتورة زينب أبوالفضل أستاذ الفقه بكلية الآداب وعضو الفرع، حول تكريم الإسلام للمرأة وكيف غير الإسلام ورفع شأن المرأة عما قبله، والجذور التاريخية للعنف ضد المرأة منذ الجاهلية وحتى اليوم، والأديان السماوية وتكريمها للمرأة، وكذلك وضع المرأة في الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومقترح لتغليظ العقوبات بشأن تشويه أنثى في مقترح القانون الجديد.كما تناولت مناقشات الندوة، تفعيل دور مكتب الشكاوى في تلقي وتحريك شكاوى التحرش، وأيضا تفعيل القانون وتغليظ العقوبات على الزواج المبكر.