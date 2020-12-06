رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مناهضة العنف ضد المرأة».. ندوة للمجلس القومي للمرأة بالغربية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:18 م
ندوة للمجلس القومي
ندوة للمجلس القومي للمرأة بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة طنطا، ندوة توعوية، اليوم، بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، ولفيف من عضوات فرع المجلس وأعضاء هيئة تدريس وطلاب الكلية.

وتناولت الدكتورة صفاء مرعي مقرر الفرع في كلمتها، تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة 16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة، وأن حملة الـ16 يوما كل عام في 25 نوفمبر وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، لافتة إلى تأثير جائحة كورونا غير المسبوق في ارتفاع معدلات العنف وخاصة المنزلي.

وتحدثت الدكتورة زينب أبوالفضل أستاذ الفقه بكلية الآداب وعضو الفرع، حول تكريم الإسلام للمرأة وكيف غير الإسلام ورفع شأن المرأة عما قبله، والجذور التاريخية للعنف ضد المرأة منذ الجاهلية وحتى اليوم، والأديان السماوية وتكريمها للمرأة، وكذلك وضع المرأة في الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومقترح لتغليظ العقوبات بشأن تشويه أنثى في مقترح القانون الجديد.

كما تناولت مناقشات الندوة، تفعيل دور مكتب الشكاوى في تلقي وتحريك شكاوى التحرش، وأيضا تفعيل القانون وتغليظ العقوبات على الزواج المبكر.


موضوعات متعلقة

قمر صناعي وبيت مصري في فرنسا.. تفاصيل أجندة لقاءات السيسي في باريس

وحيد حامد: وضعت مشاهد ساخنة لكى تنشغل بها الرقابة (فيديو)

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
المزيد

الثقافة

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس

«هيئة الكتاب» تنعى الشاعر رفعت سلام

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

«اسمي أزرق» معرض للفنانة هبه حلمي بجاليري موشن آرت الليلة