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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

القوات التركية تقصف عددا من المنازل بريف الحسكة السوري

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:09 م
القوات التركية
القوات التركية
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جددت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قصفها بقذائف المدفعية عددا من المنازل السكنية في القرى والبلدات المحيطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الأحد، أن القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدوا بقذائف الهاون والمدفعية على المباني السكنية في محيط أم حرملة وداد عبدال والنويحات بريف الحسكة؛ ما تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والبنى التحتية.
ولفتت إلى أن الاعتداء التركي على تلك القرى تزامن مع سماع دوي عدة انفجارات شرق مدينة رأس العين الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر والخوف بين المدنيين نتيجة ضراوة العدوان وأصوات انفجار القذائف.
ومنذ بداية العدوان التركي على الأراضي السورية، قامت القوات التركية ومرتزقتها بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة؛ ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.

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