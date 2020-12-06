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تقارير ومتابعات

على هامش زيارة السيسي.. ماكرون يطلب مساعدة مصر لمواجهة تمدد تركيا في أوروبا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:18 م
السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
إيمان ماهر
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في خطوة تؤكد الزعامة المصرية للرؤية الإسلامية المعتدلة والعالم الإسلامي القابل للتعددية واحترام الآخر، بدء الرئيس السيسي زيارة مهمة الأحد 6 ديسمبر للعاصمة الفرئسية باريس، تستمر يومين بناء على دعوة من إيمائويل ماكرون لإجراء سلسلة من المشاورات، فيما يتعلق بالعلافات الثنائية بين البلدين.

وألقى ماكرون خطابا منذ شهرين أعلن فيه رفض بلاده للإسلام السياسي في المجتمع الفرنسي، مشيرا إلى قطر وتركيا وتنطيم الإخوان وإيران إلى القائمة.

وعنون ماكرون هذا النفوذ بحالة من الانفصال الإسلامي أو الانفصال الإسلاموي الدي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا بسبب سيطرة تركيا والمال القطري على المساجد والجمعيات وابتعاث الأئمة الأتراك إلى الأراصي الفرنسية.

ورغم الإجراءات الفرنسية الصارمة بحق التمرد الإسلامي الجاري برعاية قطر وتركيا وإيران والاخوان، إلا أن باريس أعلنت صراحة أنها بحاجة إلى مساعدة الدول العظمى بالعالم الإسلامي، لذا تأتي دعوة ماكرون للرئيس السيسي كتفعيل صريح لهذا المبدأ، من أجل الاستعانة بالمؤسسات الدينية والرؤية السياسية والأمنية المصرية للتصدي لهدا التمرد الإسلامي الأحطر على الدولة الفرنسية مند نشأة فرنسا في القرن العاشر خلفا لما يعرف بـ«بلاد الغال».

ماكرون يطلب مساعدة مصر لمواجهة موجة التطرف في أوروبا
يأتي المطلب الفرئسي لمصر من أجل مد يد المساعدة في التصدي للنفوذ التركي باعتباره ضربة فرنسية جديدة لمحاولات تمدد أردوغان في أوروبا أو مع أسهم العلاقات التركية الأوروية على حساب العلاقات المصرية الأوروبية في منافسة خسرتها تركيا أمام مصر عقب تأسيس «منطقة غاز شرق المتوسط»، ومن قبلها التنسيق المصري مع اليونان وقبرص ثم فرنسا وإيطاليا وأخيرا إسبانيا والبرتغال.

ويأتي الملف اللبناني في المرتبة الثانية من حيث الأهمية خلال المباحثات المصرية الفرنسية في باريس، التي ستعقد الاثنين في "قمة السيسي ماكرون"، حيث تسعى باريس لإيجاد مشهد ختامي مشرف لمبادرة ماكرون الداعية لتشكيل حكومة لشانية مستقرة بعد زيارتين للرئيس الفرنسي الى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحاول فرمسا أن تجد مخرجا لهذه الأزمة من أجل مد يد المساعدة للاقتصاد اللبناني بدلا من الخيار المؤلم لترك لبنان واقتصاده دون مساعدات كما تريد أوروبا وأمريكا، طالما النفوذ الإيراني في لبنان لا يريد التعاون مع الغرب لإخراج لبنان من عثرته.

ورغم أن العلاقات الأمريكية الفرنسية لم تكن في أحسن حال في سنوات إدارة دونالد ترامب إلا أن ماكرون وترامب قد نسقا في أكثر من قضية بشكل فاعل، من ضمنها العلاقات الجيدة مع مصر ومع خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر 2020 وصعود جو بايدن فإن فرنسا يهمها إسداء النصائح للقاهرة فيها يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة وكذلك يهم باريس الاستماع إلى رؤية القاهرة فيما يتعلق بالتعامل مع رؤى الإدارة الامريكية الجديدة خاصة أن الرئيس ماكرون لم يعاصر الرئيس باراك أوباما ذو الهيمنة الفكرية والحركية على إدارة جو ايدن. عكس الإدارة المصرية التي عاصرت فترات التوتر مع سنوات أوباما الأخيرة.

وإلى جانب التنسيق الدوري حول ملفات شرق المتوسط والتصدي لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية، فإن الملف الليبي سيكون حاضرا على ضوء تطابق الرؤى المصرية والفرنسية في ليبيا وحتمية الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية فورية تسفر عن حكومات تعبر عن كافة أطياف الشعب الليبي ولا تعطي ذريعة للتدخل الأجنبي في ليبيا أو تشكل موطى قدم لإرهاب الجماعات الإسلامية في ليبيا عقب عشروإلى جانب التنسيق الدوري حول ملفات شرق المتوسط والتصدي لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان الاستفزازية، ولا تعطي ذريعة للتدخل الأجنبي في ليبيا أو تشكل موطى قدم لإرهاب الجماعات الإسلامية في ليبيا عقب عشر سنوات من تشرذم وتفكيك الدولة الليبية ومؤسساتها.

وفى ذيل جدول الأعمال، تحاول الإدارة الفرنسية ألا تتخلف عن معايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملفات حقوق الائسان عبر إثارة هذا الملف مع القاهرة. دون تخطى الخطوط الحمراء التي نجحت مصر في فرضها وصناعتها مع الدول الأجنبية حينما يتم إثارة ملفات الجهة الداخلية.

هكذا يمكن تلخص جدول أعمال اللقاءات المصرية الفرنسية - بطلب فرنسي - فيما يلي:
-طلب مساعدة مصر للتصدي للنفوذ الإسلاموى، القطري والتركي والإيراني والاخواني، في فرنسا وفك هيمنة الإسلام السياسي على المساجد والجمعيات الدينية.
-استمرار التنسيق فيما يتعلق بالملف الليبي.
- مساعدة مصر في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية لإخراج لبنان من عثرته.
-استمرار التنسيق فيما يتعلق بملفات شرق المتوسط وتطويق الاستمرازات التركية.
- مناقشة ملامح العلاقات الدولية في عالم ما بعد دونالد ترامب.
- تأكيد التنسيق والتعاون الاستراتيجي في المجالات الاستراتيجية على المستوى العسكري والاقتصادى والأمني.

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