تمهيدا لتطويرها.. حصر احتياجات البنية الأساسية بقرى ملوي بالمنيا

كلف اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، نواب المركز والمدينة بعقد اجتماع موسع مع مديرى الإدارات الخدمية بالمركز والمدينة ورؤساء القرى لتنفيذ ما جاء من تعليمات بحصر كافة الاحتياجات بالقرى والمدينة بجميع القطاعات المختلفة.وأكد رئيس المركز، أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على تعليمات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا بحصر جميع الاحتياجات الخاصة بالأجهزة التنفيذية لكافة القطاعات بالمركز والمدينة لوضع احتياجات قرى المركز والمدينة بجميع القطاعات مثل قطاع الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة والتعليم والطرق والري، ومعاينة وتصوير الأماكن المراد تطويرها والتى تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.