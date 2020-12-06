قصة تأسيس مدرسة للتعافي من المثلية الجنسية في مصر وأبرز برامجها

ما قصة مدرسة للتعافي من المثلية الجنسية؟

معالجين متخصصين بالمدرسة

طريقة التقديم لمدرسة التعافي من المثلية الجنسية

مستويات الدراسة بمدرسة التعافي

أعلن القس طونى جورج مؤسس خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيليين في مصر والشرق الأوسط، عن تدشين مدرسة جديدة للتعافى من المثلية الجنسية، تبدأ فعالياتها 26 ديسمبر ولمدة 8 أسابيع بمقر الخدمة بمصر الجديدة.صرح القس جورج، فى بيان له، اليوم، إن الجمهور المستهدف للمدرسة، هم الأشخاص الذين يصارعون "الميول غير المرغوب فيها" على حد وصفه، مضيفا: أن تلك الميول "نتيجة ما مروا به فى مرحلة الطفولة".كما نوه القس جورج إلى أن "أكثر خطورة على الشباب اليوم هو فقدان الهوية، وهناك العديد من الأسباب التى تقود إلى الميول المثلية، والشفاء من المثلية ليس مستحيل فقد خلق الله بداخلنا مرونة بدرجة تسمح لنا بالتغير والتخلص من الميول المثلية".وأرجع طونى، فكرته لتأسيس تلك المدرسة، وهو "الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع الذى نعيش فيه هو ما دفعنى إلى عمل مدرسة التعافى من المثلية، خاصة وأن الأعداد فى تزايد مستمر" وذلك بمشاركة معالجين متخصصين، كما يشارك فى قيادتها مجموعات من المتعافين من المثلية، بحد قوله.من خلال رابط التقديم لمدرسة التعافى، عبر خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيليين فى مصر، وجدنا أن العدد قد اكتمل فى مدرسة التعافي السابقة، فيمكن للشخص التسجيل بالمدرسة القادمة، وهى مقدمة أونلاين، عبر الأنترنت، بسعر ١٠٠ جنيه للفرد،تقدم في شكل فيديوهات بالإضافة إلى مجموعة علاجية متخصصة للتطبيق العملي على المادة المقدمة في الڤيديوهات.تعرف المدرسة نفسها كونها "مدرسة علاجية متخصصة في الوعي والحرية والتغيير على ٥ مستويات وهي، الروح والنفس والجسد والسلوك والعلاقات"، مشيرة ألى أن المستويات تتم بواسطة مجموعة من البرامج العلاجية المستخدمة عالميًا للتعافي من الإدمان أهمها، العلاج الجمعي، العلاج المعرفي السلوكي، المقابلات الدافعية، العلاج بالمعنى، مبادئ برنامج الخطوات الإثنتي عشر، كما المدرسة تركز على التخلص من السلوكيات الجنسية غير المرغوب فيها والتخلص من العلاقات السامة التي تتسبب في استنزاف الطاقة وتدمير الشخصية.وكان دكتور أوسم وصفي، وهو طبيب نفسي، ومحاضر ببرامج المشورة والإرشاد النفسي في مصر وسوريا ولبنان والأردن قد سبق وعمل على علاج المثلية الجنسية على مستوى العالم، حيث أعلن عام 1998عن استقباله حالات المثليين جنسيا وعلاجها، وهو ما أثار موجة من الانتقادات ضده من بعض المثلين، الذيت يرون أن المثلية متغير طبيعي وليس اضطرابًا كما يدعو أوسم وصفي.