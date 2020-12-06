شاهد.. جمهور القاهرة السينمائي يستقبل وحيد حامد بالتصفيق الحار

استقبل جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الكاتب الكبير وحيد حامد بالتصفيق الشديد، وذلك أثناء ندوته التي أقيمت ظهر اليوم بالقاهرة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.وأثناء صعود الكاتب وحيد حامد انهار بالدموع بسبب حرارة التصفيق التي ظلت لدقائق، بينما صعد وحيد حامد من الباب الخلفي للمصعد، نظرًا لظروف حالته الصحية.تواجد في الندوة عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة إلهام شاهين ويسرا، وليلى علوي والفنانة جميلة عوض، وسلوى محمد علي، والمؤلف تامر حبيب، وعدد كبير من المخرجين والمؤلفين وصناع السينما.وكرم مهرجان القاهرة السينمائي السيناريست وحيد حامد في افتتاح المهرجان يوم الأربعاء الماضي.