رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شاهد.. جمهور القاهرة السينمائي يستقبل وحيد حامد بالتصفيق الحار

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:15 م
جمهور القاهرة السينمائي
جمهور القاهرة السينمائي يستقبل وحيد حامد
حسين الجندي
طباعة
استقبل جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الكاتب الكبير وحيد حامد بالتصفيق الشديد، وذلك أثناء ندوته التي أقيمت ظهر اليوم بالقاهرة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.

وأثناء صعود الكاتب وحيد حامد انهار بالدموع بسبب حرارة التصفيق التي ظلت لدقائق، بينما صعد وحيد حامد من الباب الخلفي للمصعد، نظرًا لظروف حالته الصحية.

تواجد في الندوة عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة إلهام شاهين ويسرا، وليلى علوي والفنانة جميلة عوض، وسلوى محمد علي، والمؤلف تامر حبيب، وعدد كبير من المخرجين والمؤلفين وصناع السينما.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي السيناريست وحيد حامد في افتتاح المهرجان يوم الأربعاء الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

خطوات استخراج كود الطالب بالرقم القومي للصف الأول الثانوي

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
المزيد

الثقافة

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس

«هيئة الكتاب» تنعى الشاعر رفعت سلام

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

«اسمي أزرق» معرض للفنانة هبه حلمي بجاليري موشن آرت الليلة