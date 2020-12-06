افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية بقنا بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية والمهندس محمود صلاح العمارى مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أن إعداد منتج منافس فى سوق العمل من المسئوليات المضافة إلى مسئوليات الجامعة، موضحا أن دور الجامعة تضييق الفجوة بين سوق العمل وما يتلقاه الطالب فى قاعات الدرس.وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يؤديه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما أشاد بكلية التربية النوعية التى نظمت هذا الملتقى، وقدم شكره للهيئات الداعمة لهذا الملتقى التوظيفى بهدف مساعدة طلاب الجامعة وخريجيها فى تأهيلهم إلى سوق العمل.فيما أكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى التوظيفى ينصب فى مصلحة خريجى الجامعة، مشيدا بحرص كلية التربية النوعية على إقامته ودعا كليات الجامعة لأن تحذو حذوها لمساعدة أبناء الجامعة فى ايجاد فرص عمل مناسبة.وأشار الدكتور محمد سعيد عبد الله القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، إلى أن كلية التربية النوعية بأقسامها المختلفة لديها القدرة على توفير الكثير من الخريجين فى المجالات التربوية النوعية ومجالات الفنون والحرف التراثية والبيئية وغيرها.وأضاف الدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية الذى يعرض الفرص التدريبية والوظيفية لخريجي الكلية كما يقوم بعرض تجارب الخريجين من ذوى المشروعات الخاصة.كما قدم ممثلو الجهات الداعمة للملتقى والجمعيات المشاركة وخريجى الكلية من أصحاب المشروعات الخاصة عرضًا لبعض مشروعاتهم وكيفية استفادة طلاب الكلية وخريجيها من تجاربهم.