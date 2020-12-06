رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:20 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
قنا: إسلام البكري
طباعة
افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية بقنا بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية والمهندس محمود صلاح العمارى مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أن إعداد منتج منافس فى سوق العمل من المسئوليات المضافة إلى مسئوليات الجامعة، موضحا أن دور الجامعة تضييق الفجوة بين سوق العمل وما يتلقاه الطالب فى قاعات الدرس.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يؤديه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما أشاد بكلية التربية النوعية التى نظمت هذا الملتقى، وقدم شكره للهيئات الداعمة لهذا الملتقى التوظيفى بهدف مساعدة طلاب الجامعة وخريجيها فى تأهيلهم إلى سوق العمل.

فيما أكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى التوظيفى ينصب فى مصلحة خريجى الجامعة، مشيدا بحرص كلية التربية النوعية على إقامته ودعا كليات الجامعة لأن تحذو حذوها لمساعدة أبناء الجامعة فى ايجاد فرص عمل مناسبة.

وأشار الدكتور محمد سعيد عبد الله القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، إلى أن كلية التربية النوعية بأقسامها المختلفة لديها القدرة على توفير الكثير من الخريجين فى المجالات التربوية النوعية ومجالات الفنون والحرف التراثية والبيئية وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية الذى يعرض الفرص التدريبية والوظيفية لخريجي الكلية كما يقوم بعرض تجارب الخريجين من ذوى المشروعات الخاصة.

كما قدم ممثلو الجهات الداعمة للملتقى والجمعيات المشاركة وخريجى الكلية من أصحاب المشروعات الخاصة عرضًا لبعض مشروعاتهم وكيفية استفادة طلاب الكلية وخريجيها من تجاربهم.

موضوعات متعلقة

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

مثقفون يودعون رفعت سلام: أنجز منجزًا ثقافيًا كبيرًا

قصور الثقافة تنعى الشاعر والمترجم رفعت سلام

مصطفى الفقي: مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية صرح ثقافي عظيم

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس