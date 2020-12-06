رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العفو الدولية: الأمن الإيراني حاول التستر على جرائمه في احتجاجات نوفمبر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:16 م
احتجاجات نوفمبر
احتجاجات نوفمبر
آية حسني
طباعة
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبها الأمن الإيراني في نوفمبر الماضي.

وكشفت العفو الدولية، في بيان صادر منذ قليل، أن قوات الأمن الإيرانية حاولت التستر على جرائمه في احتجاجات نوفمبر الماضي بقطع الإنترنت.

ونوهت بأن قوات الأمن الإيرانية قتلت أكثر من 300 رجل وامرأة وطفل خلال احتجاجات نوفمبر العام الماضي.

وفي نوفمر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية قد قطعت الإنترنت عمدًا أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في نوفمبر الثاني 2019، مخفية الحجم الحقيقي لعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "عندما بدأت أنباء حملة القمع الدامية في الظهور في إيران في نوفمبر الماضي، صُدم العالم من مستوى العنف الوحشي لقوات الأمن.

وقطعت السلطات عمدًا الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد.

موضوعات متعلقة

بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

وحيد حامد: وضعت مشاهد ساخنة لكى تنشغل بها الرقابة (فيديو)

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
المزيد

الثقافة

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس

«هيئة الكتاب» تنعى الشاعر رفعت سلام

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

«اسمي أزرق» معرض للفنانة هبه حلمي بجاليري موشن آرت الليلة