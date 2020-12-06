رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة توجه 4 تهم لبطل فيديو «سماح بنت شهاب»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:39 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
وجهت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، 4 تهم لمصطفى بوخا وشركاه أبطال فيديو "سماح بنت شهاب"، ذلك أثناء التحقيقات المستمرة معهم منذ أن تم القبض عليهم أمس السبت.

وأكد مصدر قضائي مطلع، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التهم التي تم توجيهها لمصطفى بوخا وشركاه كالأتي: الترويج لشيء كاذب وهو مقطع الفيديو الذي تم نشره، وهو يدخل تحت بنت نشر أخبار كاذبة، الإساءة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشره محتوى غير لائق عليها، استخدام مكبرات صوت دون إذن أو ترخيص، وأخيرا هدم قيم المجتمع المصري.

وأوضح المصدر، أنه من الممكن أن يتم توجيه تهم جديدة لمصطفى بوخا وشركاه، فالتحقيقات في الواقعة مازالت مستمرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على مصطفى بوخا بطل فيديو "سماح بنت شهاب"، وكذلك أحد من ظهروا معه في الفيديو الذي قام بدور "والد سماح"، وأنه جار ضبط باقي الذين ظهروا معه في الفيديو، وسيتم عرضهم على النيابة العامة بعد تحرير محضر.

وظهر الشاب الذي يدعى مصطفى بوخا، في فيديو نشره على صفحته الشخصية واقفا عند منزل الفتاة التي كانت تحتفل بخطبتها، ممسكا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع: "أنا مش هخليكي تتجوزي"، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل.

وقال "بوخا" إن الموضوع كان هزارًا وتهريجًا وليس حقيقيًا، لافتا إلى أن جميع من ظهروا في الفيديو من أب وأم للفتاة هم أصدقاؤه، وأن "شهاب" الذي كان يناديه في الفيديو هو "حلاق" يقوم بالحلاقة عنده، وأن الموضوع كان تمثيلًا.

موضوعات متعلقة

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

«اسمي أزرق» معرض للفنانة هبه حلمي بجاليري موشن آرت الليلة

رئيس مجمع الخالدين يلتقى سفير جمهورية العراق لدى مصر (صور)

الحوار الأخير قبل وفاته.. رفعت سلام: النمطية تقتل الإبداع وشعري لا يشبه سواه