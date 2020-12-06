النيابة توجه 4 تهم لبطل فيديو «سماح بنت شهاب»

وجهت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، 4 تهم لمصطفى بوخا وشركاه أبطال فيديو "سماح بنت شهاب"، ذلك أثناء التحقيقات المستمرة معهم منذ أن تم القبض عليهم أمس السبت.وأكد مصدر قضائي مطلع، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التهم التي تم توجيهها لمصطفى بوخا وشركاه كالأتي: الترويج لشيء كاذب وهو مقطع الفيديو الذي تم نشره، وهو يدخل تحت بنت نشر أخبار كاذبة، الإساءة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشره محتوى غير لائق عليها، استخدام مكبرات صوت دون إذن أو ترخيص، وأخيرا هدم قيم المجتمع المصري.وأوضح المصدر، أنه من الممكن أن يتم توجيه تهم جديدة لمصطفى بوخا وشركاه، فالتحقيقات في الواقعة مازالت مستمرة.وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على مصطفى بوخا بطل فيديو "سماح بنت شهاب"، وكذلك أحد من ظهروا معه في الفيديو الذي قام بدور "والد سماح"، وأنه جار ضبط باقي الذين ظهروا معه في الفيديو، وسيتم عرضهم على النيابة العامة بعد تحرير محضر.وظهر الشاب الذي يدعى مصطفى بوخا، في فيديو نشره على صفحته الشخصية واقفا عند منزل الفتاة التي كانت تحتفل بخطبتها، ممسكا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع: "أنا مش هخليكي تتجوزي"، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل.وقال "بوخا" إن الموضوع كان هزارًا وتهريجًا وليس حقيقيًا، لافتا إلى أن جميع من ظهروا في الفيديو من أب وأم للفتاة هم أصدقاؤه، وأن "شهاب" الذي كان يناديه في الفيديو هو "حلاق" يقوم بالحلاقة عنده، وأن الموضوع كان تمثيلًا.