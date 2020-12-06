التعليم: إطلاق القناة الثانية لـ«مدرستنا» خلال 48 ساعة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إطلاق القناة الثانية التلفزيونية من مجموعة "مدرستنا"، خلال ٤٨ ساعة.وشدد الوزير خلال تصريحات له عبر "جروب التراكمية" بالواتس آب، أن هذه القناة ستغطي المرحلة الثانوية وتشرح كيفية المذاكرة والتحضير للامتحانات، مشيرا إلى أن القناة مجانية، مثل العديد من الخدمات الأخرى.وأضاف شوقي، أنه تم إطلاق منصة حصص مصر، كبث مجاني حتى إجازة منتصف العام، للتعرف عليها، مشيرا إلى أنه إذا رأى أى طالب فائدة منها بجانب المنصات الأخرى المجانية يمكنه الاشتراك لاستمرار الخدمة في النصف الثاني من العام.