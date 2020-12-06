نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة أم المخلص بإيبارشية المنيا

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن زار صباح اليوم الأحد، الموافق ٦ ديسمبر، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس، مطران إيبارشية المنيا، كنيسة أم المخلص ببردنوها بمطاي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي، وذلك بمشاركة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة.