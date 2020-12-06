العراق يسجل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و432 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1680 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 564 ألفا و200.ولفتت إلى أن 1910 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 493 ألفا و567.