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محافظات

مدرسة المعصرة الثانوية تستقبل رئيس مركز الداخلة بالمطهرات والكمامة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:14 م
مدرسة المعصرة الثانوية
مدرسة المعصرة الثانوية
محمد مهدي
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استقبلت إدارة مدرسة المعصرة الثانوية، الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم، بالمطهرات والمعقمات والكمامة، وذلك في إطار الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

رافقه خلال الزيارة أحمد حسين مدير عام الادارة التعليمية بالداخلة، عبدالله محمود يوسف رئيس مجلس أمناء المدرسة، كامل إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة، محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقرى أسمنت، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة.

وأعرب الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز، عن سعادته البالغة لتواجده اليوم بقرية المعصرة، ووجه التحية والشكر لإدارة المدرسة والمعلمين لسعيهم الدؤوب وجهودهم المخلصة فى حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة ورفع مستوى التحصيل لدى أبنائنا الطلاب حتى استطاعوا التفوق والتميز، وأشاد بدور أولياء الأمور ومساندتهم ودعمهم لابنائهم المتعلمين وحثهم على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد والمثابرة للوصول لأعلى المناصب وتخريج نماذج متفوقة تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن، متمنيا للجميع مزيد من النجاح والتفوق.

وتأتى هذه الزيارة ضمن الزيارات التى يقوم بها السيد الدكتور رئيس المركز للاطلاع والوقوف عن كثب على سير العملية التعليمية بمركز الداخلة.

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