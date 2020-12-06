تدشين كنيسة مار جرجس بعزبة الصباغ بطما ورسامة شمامسة

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ التابعة لإيبارشية طما.تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين مذبحين بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس الروماني، ومذبح آخر علي اسم السيدة العذراء.وشمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية المذبح الرئيسي وحامل الأيقونات بأيقوناته، وكذلك أيقونات الكنيسة، إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وبعضٌ من الشعب.وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة ٣٥ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (المرتل).يذكر أن الكنيسة تأسست عام ١٩٠٥ م في عهد المتنيح قداسة البابا كيرلس الخامس مثلث الرحمات، وتم تجديدها مرتين: الأولي عام ١٩٧٧ في حبرية المتنيح نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، والثانية عام ٢٠١١ في حبرية المتنيح نيافة الأنبا فام أسقف طما السابق.