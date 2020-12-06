رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تدشين كنيسة مار جرجس بعزبة الصباغ بطما ورسامة شمامسة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:14 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
جرجس صفوت
طباعة
دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ التابعة لإيبارشية طما.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين مذبحين بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس الروماني، ومذبح آخر علي اسم السيدة العذراء.

وشمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية المذبح الرئيسي وحامل الأيقونات بأيقوناته، وكذلك أيقونات الكنيسة، إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وبعضٌ من الشعب.

وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة ٣٥ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (المرتل).

يذكر أن الكنيسة تأسست عام ١٩٠٥ م في عهد المتنيح قداسة البابا كيرلس الخامس مثلث الرحمات، وتم تجديدها مرتين: الأولي عام ١٩٧٧ في حبرية المتنيح نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، والثانية عام ٢٠١١ في حبرية المتنيح نيافة الأنبا فام أسقف طما السابق.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

كيف يغزو «الغزل والنسيج» المصري أسواق العالم؟.. علماءنا بالخارج يجيبون

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

«اسمي أزرق» معرض للفنانة هبه حلمي بجاليري موشن آرت الليلة

رئيس مجمع الخالدين يلتقى سفير جمهورية العراق لدى مصر (صور)

الحوار الأخير قبل وفاته.. رفعت سلام: النمطية تقتل الإبداع وشعري لا يشبه سواه