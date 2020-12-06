أسرة الروائي البريطاني روالد دال تعتذر بسبب تعليقاته المعادية للسامية

اعتذرت أسرة الروائي البريطاني الراحل، روالد دال اليوم الأحد، بسبب تصريحات معادية للسامية، أدلى بها دال، الذي اشتهر بكتابة روايات مثل "ماتلدا" و"تشارلي ومصنع الشيكولاتة".وتوفي دال عن عمر ناهز 74 عاما في عام 1990، لكن رواياته مازالت تحظى بشعبية في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من تعليقات معادية للسامية، لوثت إرثه الروائي.وفي بيان نشرته على موقعه الالكتروني الرسمي، اعتذرت أسرة دال عن "الضرر المستمر الناجم عن بعض تصريحات روالد دال".وأشارت وكالة "برس أسوسييشن" للأنباء إلى مقابلة مع مجلة "نيو ستيتسمان" في عام 1983، التي قال فيها المؤلف على سبيل المثال: "هناك سمة في الشخصية اليهودية تثير العداء، ربما نوع من عدم الكرم تجاه غير اليهود".وأضاف دال "حتى شخص كريه مثل هتلر لم يتقصدهم بدون سبب".وكتبت أسرة دال "تلك التصريحات المتحيزة غير مفهومة بالنسبة لنا، وتتناقض مع الرجل، الذي عرفناه وللقيم التي تضمنتها روايات روالد دال".