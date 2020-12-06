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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«غرفة الإسكندرية» تناقش مستجدات منظومة التعامل الجديدة بالجمارك

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:10 م
غرفة الإسكندرية
غرفة الإسكندرية
هبه عويضه
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عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، في دور متابعتها لتطبيق منظومة التعامل الجديدة بالجمارك، اجتماعًا لمتابعة تطورات تطبيق منظومة التعامل الجديدة، وتأثيرها على المتعاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وهيئة مكتب مستخلصي الجمارك بـ"غرفة الإسكندرية".

إضافة إلى حضور أحمد حسن نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية"، والأستاذ أحمد صقر نائب ثان رئيس "غرفة الإسكندرية"، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، محمد حفني، الأستاذ محمود مرعي، والمهندس محمد فتح الله، وعبد العال علي عبد العال، عضو شعبة النقل الدولي، ومدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين، وممثلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلي هيئة سلامة الغذاء، وممثلي الشركة المنفذة للمنظومة.

وقد تم التوافق على بعض النقاط التي قد تيسر سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على الرسائل المستوردة.

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