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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع إشغال مصابي كورونا لأسرّة المستشفيات في أمريكا إلى 9ر14%

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:35 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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شغل مرضى كورونا ما يقرب من 15% من الأسرَّة في المستشفيات الأمريكية في 3 ديسمبر، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن نسبة إشغال مرضى كورونا للأسرّة في المستشفيات تراجعت إلى 9ر14% مقابل 15% في اليوم السابق، وبلغ إجمالي أسرّة المستشفيات التي يشغلها «مرضى كوفيد- 19» 105 آلاف و554 سريرا.

وجاء المعدل أكثر بنسبة 1ر0% من متوسط الخمسة أيام السابقة لذلك، والذي بلغ 8ر14%.

وسجلت ولاية نيفادا أكبر نسبة من الأسرّة التي يشغلها مصابو كورونا (3ر23%)، تليها نيو مكسيكو بنسبة 1ر23%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19، وهو 9879 سريرا في 3 ديسمبر، بزيادة بنسبة 56ر2% عن اليوم السابق، تليها تكساس (9620 سريرا)، بزيادة 16ر0% عن اليوم السابق.

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