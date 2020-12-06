تراجع إشغال مصابي كورونا لأسرّة المستشفيات في أمريكا إلى 9ر14%

شغل مرضى كورونا ما يقرب من 15% من الأسرَّة في المستشفيات الأمريكية في 3 ديسمبر، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن نسبة إشغال مرضى كورونا للأسرّة في المستشفيات تراجعت إلى 9ر14% مقابل 15% في اليوم السابق، وبلغ إجمالي أسرّة المستشفيات التي يشغلها «مرضى كوفيد- 19» 105 آلاف و554 سريرا.وجاء المعدل أكثر بنسبة 1ر0% من متوسط الخمسة أيام السابقة لذلك، والذي بلغ 8ر14%.وسجلت ولاية نيفادا أكبر نسبة من الأسرّة التي يشغلها مصابو كورونا (3ر23%)، تليها نيو مكسيكو بنسبة 1ر23%.كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19، وهو 9879 سريرا في 3 ديسمبر، بزيادة بنسبة 56ر2% عن اليوم السابق، تليها تكساس (9620 سريرا)، بزيادة 16ر0% عن اليوم السابق.