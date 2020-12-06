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حوادث

«الداخلية» توجه قوافل طبية لنزلاء سجون برج العرب ووادى النطرون

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:12 م
قوافل طبية لنزلاء
قوافل طبية لنزلاء سجون
مريم جبل - عمرو المزيدي
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وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية، قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة سجون برج العرب، وسجن 430 بوادي النطرون لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم جميع سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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