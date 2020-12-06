إتاحة منصة «حصص مصر» للطلاب في الخارج

أصدرت الحملة التعليمية «معًا نستطيع» بيانا صحفيا، أكدت من خلاله أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن عن خبر سار للطلاب «أبنائنا فى الخارج» وذلك عقب تواصل الحملة مع الوزير.وقالت الحملة فى بيانها: «بسؤال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم هل سوف يتم إتاحة منصة حصص مصر لأبنائنا في الخارج» رد الوزير على هذا الأمر وقال: «المنصة متاحة لجميع أبنائنا في الداخل والخارج».وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.وقالت الوزارة: يتم تحديث المحتوى بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.وللتسجيل مجانًا لفترة محدودة!https:www.hesas.eg