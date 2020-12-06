العراق يثمّن دور ألمانيا في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي

وقال عبدالستار- خلال لقائه مع السفير الألماني لدى العراق، أوله دييل- إنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ‏وسبل تعزيزها، لاسيما توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في المستقبل ‏القريب"، وذلك وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.



وشدد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية دور الحكومة ‏الألمانية في مساعدة العراق ضد عصابات داعش الإرهابية، داعيا ‏إلى ‏مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الإنسان بالمناطق ‏المحررة ‏ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات ‏داعش.‏



وأكد أن وزارة العدل مستمرة في التعاون مع الجهات ‏الدولية ‏ومنظمات حقوق الإنسان في تعزيز وتطبيق معايير ‏حقوق ‏الإنسان وفقا للمنهج الحكومي الذي يسعى للانفتاح في ‏شتى ‏المجالات، ومن ضمنها المجال القانوني المتعلق بعمل الوزارة.



من جانبه، أكد السفير الألماني أن محاربة داعش مهمة عالمية، ‏منوها باستمرار بلاده لدعم الحكومة العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي التي تحاول ‏تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق، ‎وكذلك تبادل الخبرات في شتى المجالات بين الطرفين.



ودعا ‏السفير الألماني إلى ‏مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الإنسان بالمناطق ‏المحررة، ‏ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات ‏داعش.‏

ثمّن وزير العدل العراقي، سالار عبدالستار، اليوم الأحد، دور الحكومة ‏الألمانية في مساعدة العراق في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابية.