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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد وواشطن تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:24 م
محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي
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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، سبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، فضلًا عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) اليوم الأحد- ضرورة مواصلة الدعم لضمان العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم.

وعبَّر السفير الأمريكي عن التزام بلاده بتعزيز الشراكة وتعميق العلاقة مع الشعب العراقي، مؤكدًا استمرار التعاون من أجل عراق آمن ومستقر.

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