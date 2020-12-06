بغداد وواشطن تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

وعبَّر السفير الأمريكي عن التزام بلاده بتعزيز الشراكة وتعميق العلاقة مع الشعب العراقي، مؤكدًا استمرار التعاون من أجل عراق آمن ومستقر.



بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، سبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، فضلًا عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) اليوم الأحد- ضرورة مواصلة الدعم لضمان العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم.