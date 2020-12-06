مقتل 13 حوثيًا أثناء محاولتهم التسلل لمواقع تابعة للجيش اليمني

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الأحد، عن مقتل 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون برصاص قوات الجيش الوطني اليمني شمال مركز مديرية باقم، بمحافظة صعدة.وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود، محمد الباهلي، إن «عناصر من الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش الوطني بمديرية باقم، وتمكنت قوات الجيش من التصدي لها».وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 13 عنصرًا حوثيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فيما لاذ البقية بالفرار، تاركين أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.يذكر أن المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان قد صرح، يوم 30 نوفمبر الماضي، بأن «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، صباح الإثنين 30 نوفمبر، صاروخًا باليستيًا من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة».