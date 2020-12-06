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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عبدالدايم» تنعى رفعت سلام: ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:10 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام، الذي غيبه الموت اليوم، 6 ديسمبر، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الراحل ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والأبحاث النقدية خلال مسيرته الأدبية الطويلة، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الراحل ولد بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، في نوفمبر من عام 1951، درس الصحافة وتخرج فى جامعة القاهرة عام 1973، من مؤلفاته: وردة الفوضى الجميلة، إشراقات رفعت سلام، إنها تُومئ لي، هكذا قُلتُ للهاوية، إلى النهار الماضي، كأنَّها نهاية الأرض، حجرٌ يطفو على الماء، وله العديد من الأعمال المترجمة، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، وحصل على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

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