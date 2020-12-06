حسن ناصر رئيسًا لمركز ومدينة المراغة

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، قرارا يتضمن تكليف "حسن ناصر أحمد محمود"، كبير إخصائيين بدرجة مدير عام نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بالعمل رئيسا لمركز ومدينة المراغة.ووجه محافظ سوهاج جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالعمل على تلبية تطلعات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومتابعة جميع الملفات والنزول للشارع لمتابعة العمل والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.