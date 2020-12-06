وحيد حامد لرئيس الرقابة: فكها شوية

قال الكاتب الكبير وحيد حامد لخالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، إنه يطالبه بالسماح بحيز من الحرية للكتاب.وقال لرئيس الرقابة، يا خالد فكها شوية على الكتاب الشباب، خليهم يتنفسوا.وشهدت القاعة حالة من الضحك الكبير عقب كلمات وحيد حامد وبادروه بالتصفيق.وحيد حامد الذي كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، قدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تليفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.