وحيد حامد: ما عملتش حساب لحد

قال الكاتب الكبير إنه لم يخف من أحد، ولم يعمل حساب لأحد أثناء عمله.وأضاف، خلال ندوته بمهرجان القاهرة، كل جنيه تكسبته من عملي ولم أخضع لأحد.وأشار إلى أنه دائما ما يقدم ما هو مقتنع به في كتاباته على مدار مشواره.وحيد حامد الذي كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، قدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تليفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمين في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.