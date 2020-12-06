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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 2.5 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:22 م
خام الذهب
خام الذهب
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط حوالى 2،5 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب، مُحملة على سيارة نقل قيادة سائق رفقته عاطلان، جميعهم مقيمون بمحافظة أسوان.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب، والسيارة لتسهيل النقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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