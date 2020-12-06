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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل 1680 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:20 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 564 ألفًا و200 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1910 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 493 ألفًا و567 حالة، فيما تم تسجيل 21 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفًا و432 حالة.

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