العراق يسجل 1680 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 564 ألفًا و200 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1910 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 493 ألفًا و567 حالة، فيما تم تسجيل 21 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفًا و432 حالة.