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سياسي

إنذار لممولى الإرهاب.. أستاذ علوم سياسية يكشف أبعاد زيارة السيسى لفرنسا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:14 م
زيارة السيسي لفرنسا
زيارة السيسي لفرنسا
عائشة حسن
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا مهمة للغاية لاعتبارات متعلقة بنمط العلاقات المصرية الفرنسية القوي، والعلاقات المميزة بين القاهرة وباريس، والتي تأتي في توقيت له دلالة قبل أيام من عقد القمة الأوروبية، والتي من المنتظر فيها مناقشة فرض عقوبات على تركيا، وتفعيل منظومة العقوبات ومحاولة إثناء تركيا عن نهجها العدواني تجاه الدول العربية في المنطقة.

ولفت فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الزيارة سيكون لها تعاون مشترك بين البلدين على صعيد العلاقات العسكرية والدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي ومصادر السلاح، مشيرا إلى أن فرنسا دولة مهمة بالنسبة لمصر، وذلك نظرا لأن فرنسا تقود قاطرة الاتحاد الأورربي، ومن ثم تصبح طرفًا مهمًا ومتعاونًا بالنسبة لمصر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الزيارة لها انعكاسات عديدة على أمن المنطقة، والأمن الأوروبي، والشرق الأوسط، وشرق المتوسط، وستوجه بالعديد من الإنذارات للدول المعادية التي تدعم وتمول الإرهاب على أراضيها، منوها بأن الزيارة سيكون لها مدلول إيجابي كبير وضخم ومختلف عن كل زيارة قام بها الرئيس لفرنسا.

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