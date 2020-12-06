البورصة تربح 4.3 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد- أول تداولات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 647.224 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4258 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3075 نقطة.