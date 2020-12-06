السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن اللقاء تناول استعراض تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.